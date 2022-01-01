Под Харьковом во время пожара в доме пострадал хозяин

В Чугуевском районе во время пожара в жилом доме пострадал 70-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, сегодня, 1 января, в 05:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Лиман, где на ул. Широкой, 42 горел частный дом.

На момент прибытия пожарных жилой дом горел на площади 80 м.кв.

Во время пожара пострадал хозяин дома. Пострадавший был госпитализирован в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи в Харьков с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

Спасатели пожар локализовали в 06:17 и ликвидировали в 08:15.

Причину и ущерб от пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости