Подъезд покрытый фекалиями и кишками. Как жители дома на Клочковской страдают из-за долга соседей

Лужи крови, кишки и фекалии прямо на двери подъезда. Такое издевательство над жителями дома на Клочковской, 115 происходит время от времени, последние полгода.

местный житель:

С начала лета двери подъезда, вот, обливались фекалиями, в основном, ими. Вот, в последнее время, начали кишки какие-то появляться.

местный житель:

Выходя утром, я увидел, что запах стоит, вонь и двери, ручки, все было залито, стены фекалиями. Невозможно было ни пройти, ни зайти, тем более. Это было недели две-три назад, в эти выходные я вижу - та же самая история, так же люди отмывали, чистили.

Камеры видеонаблюдения, с фасадов расположенных рядом зданий даже несколько раз сняли, как двое неизвестных обливают двери подъезда кровью и внутренностями, садятся в машину и исчезают. Кроме неприятной жидкости на двери, злоумышленники оставили и записку, где довольно вежливо сообщили, что будут продолжать оказывать такой ущерб, пока им не вернут долг в 15 000 долларов.

Полицией было установлено, что женщина, которой была адресована записка, в квартире этого дома уже не живет. Должников нет, а издевательства продолжаются. Люди уже устали убирать фекалии и кишки из дверей своего подъезда и больше всего переживают за детей, которые видят такую ​​картину. Зато, как сообщили новостям АТН в полиции, информация о безобразие зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Проверка продолжается.

Агентство Телевидения Новости