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Подробиці ранкової пожежі у 5-поверхівці у Харкові (фото)

Подробиці ранкової пожежі у 5-поверхівці у Харкові (фото)

29 липня о 4:46 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у 5-поверховій будівлі гуртожитку Державного біотехнологічного університету, що у Київському районі міста Харкова.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Горіла кімната на 4-му поверсі. Площа пожежі склала 20 м кв. Через сильне задимлення верхніх поверхів вогнеборцям довелось евакуйовувати сходами десятьох мешканців гуртожитку.

Крім того, за допомогою пожежної автодрабини було врятовано 2 осіб.

О 5:20 пожежу було локалізовано, а о 7:00 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі та порятунку людей було залучено 8 одиниць техніки та 33 рятувальники. Також на місці події працювали психологи ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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