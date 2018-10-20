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Появилось видео с места смертельного ДТП, в котором погибла участница "Дизель-Шоу" (видео)
В сети опубликовали фото и видео с места смертельного ДТП, которое произошло утром 20 октября на трассе Киев-Чоп.
В результате аварии погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская.
Еще двоих пострадавших актеров, Егора Крутоголова и Яну Глущенко, госпитализировали.
Угрозы их жизни нет.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.
Всего в салоне находились 14 пассажиров.
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