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Появилось видео с места смертельного ДТП, в котором погибла участница "Дизель-Шоу" (видео)

Появилось видео с места смертельного ДТП, в котором погибла участница Дизель-Шоу (видео)

В сети опубликовали фото и видео с места смертельного ДТП, которое произошло утром 20 октября на трассе Киев-Чоп.

В результате аварии погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская. 

Еще двоих пострадавших актеров, Егора Крутоголова и Яну Глущенко, госпитализировали.

Угрозы их жизни нет.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

Всего в салоне находились 14 пассажиров.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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