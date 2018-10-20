Появилось видео с места смертельного ДТП, в котором погибла участница "Дизель-Шоу" (видео)

В сети опубликовали фото и видео с места смертельного ДТП, которое произошло утром 20 октября на трассе Киев-Чоп.

В результате аварии погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская.

Еще двоих пострадавших актеров, Егора Крутоголова и Яну Глущенко, госпитализировали.

Угрозы их жизни нет.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

Всего в салоне находились 14 пассажиров.





Агентство Телевидения Новости