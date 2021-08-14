Пожар на Новгородской: подробности от ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме на улице Новгородской,44.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, вызов на пожар поступил спасателям на номер «101» сегодня в 12:14.

На момент прибытия пожарных было установлено, что на 8-м этаже жилой многоэтажки горят балкон и комната квартиры. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

В 12:59 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 13:55 уже ликвидировали. Причину возникновения пожара устанавливают.

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