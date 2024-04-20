Пожежа у квартирі багатоповерхівки у Харкові: постраждав пенсіонер

О 16:25 19 квітня, на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлової 9 поверхівки на вулиці Салтівське Шосе.

До місця виклику прибули 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах та 2 автодрабини додатково, повідомляє ДСНС в Харківській області.

На той час спостерігалось сильне задимлення, яке з квартири поширювалось сходовою клітиною.

Рятувальники негайно вжили заходи, щодо димовидалення та евакуації людей. Під їхнім наглядом на свіже повітря оперативно вийшли 10 мешканців будинку.

Також постраждав чоловік, 1950 року народження, з отруєнням чадним газом він був госпіталізований до медичного закладу.

У квартирі горіли побутові речі на площі 20 кв.м. Вогонь вдалось ліквідувати о 17:36. Причина виникнення загоряння ймовірно дія джерела вогневого впливу.

О 12:05 19 квітня ворожі війська завдали обстрілів по селу Сенькове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горіла нежитлова будівля на площі 80 кв.м.

До ліквідації залучалось 2 одиниці техніки та 10 вогнеборців. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости