Поліцейського, який застрелив у Дніпрі чоловіка, затримано за фактом перевищення службових повноважень
29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились.
Правоохоронці почали силою витягували потерпілих із авто та використали газовий балончик, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру.
Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.
Наразі причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України).
Слідство триває, з’ясовуються всі обставини справи.