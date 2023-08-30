Поліцейського, який застрелив у Дніпрі чоловіка, затримано за фактом перевищення службових повноважень

29 серпня в одному із районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились.

Правоохоронці почали силою витягували потерпілих із авто та використали газовий балончик, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру.

Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

Наразі причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України).

Слідство триває, з’ясовуються всі обставини справи.

Агентство Телевидения Новости