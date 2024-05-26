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Поліція Харківщини оприлюднила відео з камери спостереження в зруйнованому «Епіцентрі»

Поліція Харківщини оприлюднила відео з камери спостереження в зруйнованому «Епіцентрі»

У Харкові на руїнах «Епіцентру» тривають пошуки жертв авіаудару, якого росія завдала по будівлі гіпермаркету 25 травня.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Тіла ще семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких вже знайшли, але поліція ще працює з ДНК.

За даними Харківської ОВА, кількість загиблих вже збільшилася до 14.

«Важливо! Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК – наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару. Повідомляйте про зникнення людей, які могли знаходитися в «Епіцентрі», – написав Сергій Болвінов.

На відео, з яким зараз працюють слідчі – момент удару по гіпермаркету.

«Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами. Нині вивчаємо кожну хвилину записів з камер», – зазначили в поліції.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02phmFkcbXLpLND5AyeK9mWyEnM4CyywbYECzktwRhkEz3z9EEMqnbySyfXw5gmFptl&id=100002276907245

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