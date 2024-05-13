Поліція Харківщини вивозить людей з-під обстрілів броньованим спецтранспортом

На Харківщині поліцейські задіяли броньовані криміналістичні лабораторії для евакуації людей з Липців, Веселого, Борщової, Слобожанського, Руських, Черкаських Тишків та Вовчанського напрямку.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Ці автівки тільки надійшли як гуманітарна допомога від Howard G Buffett Foundation та призначені для роботи на місцях обстрілів.

«Але головне зараз – вберегти людей. В рятувальній операції участь беруть всі поліцейські: і слідчі, і криміналісти, і патрульні, і оперативники, і дільничні. Обстріли цих територій не вщухають, ворог застосовує авіабомби. Залишатися там небезпечно для життя», – зазначив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости