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Поліція показала наслідки обстрілу смт Дворічна, під час якого загинув чоловік (відео)

Поліція показала наслідки обстрілу смт Дворічна, під час якого загинув чоловік (відео)

18 липня до сектору поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП надійшло повідомлення про обстріл смт Дворічна.

В результаті загинув 72-річний чоловік. Зазнала поранення 68-річна дружина загиблого. Її доставили до лікарні, повідомили в ГУНП Харківської області.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. 

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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