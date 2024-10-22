Поліція показала наслідки ударів по Харківщині FVP-дронів та БпЛА

Вночі 22 жовтня в селі Сенькове Куп’янського району внаслідок удару FPV-дрона зазнав поранень 31-річний цивільний чоловік. Також ворожий FPV-дрон пошкодив приватне домоволодіння в селищі Вільча.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Населені пункти Тарасівка, Новоплатонівка, Шийківка, Дружелюбівка військові рф також обстрілювали за допомогою безпілотників. Обійшлося без постраждалих. На території одного з приватних підприємств виявили залишки двох БпЛА.

Поліцейські здійснили 11 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією російської федерації.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. 21 жовтня з Чугуївського та Куп’янського району силами поліції евакуйовано 66 людей.

Агентство Телевидения Новости