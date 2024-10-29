Поліція задокументувала наслідки удару по приватному сектору в Харкові (фото)

Минулої доби військові рф застосували проти населення Харкова та області КАБ, ФАБ-500, Гром – Є1, артилерію, безпілотники, загинули четверо людей.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

28 жовтня близько 21:00 військові рф завдали удару по Харкову авіабомбою ФАБ-500 з УМПК. Ворожий боєприпас влучив у будівлю Держпрому. Постраждали 9 цивільних громадян, у тому числі поліцейський, який був на чергуванні.

Вночі о 2:50 збройні сили рф знову атакували Харків. Російська ракета влучила у приватний сектор. Знищено три приватних домоволодіння, пошкоджено 17 житлових будинків, шість автомобілів. Внаслідок обстрілу загинули четверо цивільних людей, ще двоє постраждали.

В селі Кругляківка внаслідок удару керованою авіабомбою зруйновано приватне домоволодіння, пошкоджено будинок.

Через влучання БПЛА «Shahed» в селі Олександрівка частково зруйнована двоповерхова адмінбудівля, пошкоджені господарчі споруди.

Агентство Телевидения Новости