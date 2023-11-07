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Поліція з’ясовує обставини ДТП в Основ’янському районі Харкова

Поліція з’ясовує обставини ДТП в Основ’янському районі Харкова

6 листопада о 19:15 на проспекті Героїв Харкова 29-річний водій автомобіля Lexus GS 300 не дотримався безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, в результаті чого зіштовхнувся з бетонною електроопорою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківській області.

Травми отримали водій та 24-річна пасажирка транспортного засобу. Їх доставили до лікарні.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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