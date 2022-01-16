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Полиция ищет вандалов, сломавший дорожный знак в Песочине

Полиция ищет вандалов, сломавший дорожный знак в Песочине

Видео, на котором несовершеннолетние демонтировали дорожный знак, было опубликовано в нескольких Telegram-каналах.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, харьковская полиция отреагировала на сообщения в соцсетях о повреждении знака на окружной дороге.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений территориального подразделения полиции. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства, при которых совершено правонарушение и причастных к этому лиц.

Агентство Телевидения Новости

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