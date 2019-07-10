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Попытка угона закончилась массовым ДТП на Белгородском Шоссе: один пострадавший

Попытка угона закончилась массовым ДТП на Белгородском Шоссе: один пострадавший

Сегодня около 10-30 на Белгородском Шоссе в районе поворота на Академика Курчатова столкнулись автомобили ВАЗ 2110, Alfa Romeo, Mitsubishi Outlander и ВАЗ 2106. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, ВАЗ 2110 непосредственно перед ДТП был угнан у таксиста. По предварительной информации, травмы в результате аварии получил угонщик, который был доставлен в больницу с места аварии. 

Обстоятельства уточняются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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