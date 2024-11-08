Пошкоджені магазини, будинки, автівки та виходи метро: наслідки обстрілу Харкова

8 листопада близько 3:30 ворог завдав ударів по Харкову. У Салтівському районі авіабомба влучила у 12-поверховий житловий будинок, внаслідок чого зруйновано перекриття між першим і другим поверхами.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Постраждали 25 мирних жителів, серед них хлопчик трьох місяців, у нього гостра реакція на стрес. Пʼятьох людей з пораненнями – чотирьох жінок та чоловіка – ушпиталено, іншим надано допомогу на місці.

Крім того, пошкоджено вікна чотирьох виходів з метро, пʼять автомобілів та торгівельні павільйони.

У Шевченківському районі зафіксовано два влучання. Перше – в дорожнє покриття поблизу біля житлової забудови, друге – у відкриту ділянку місцевості в центрі міста.

Пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру – житлові будинки, торгівельні кіоски, магазини, навчальні заклади, приміщення салону краси, закладів харчування, зупинки громадського транспорту, виходи станцій метро, а також історичну будівлю і щонайменше чотири автомобілі. Без постраждалих.

Точний тип озброєння встановлюється, попередньо – ворог застосував ФАБ-250/500 з УМПК.

За процесуального керівництва Салтівської та Шевченківської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости