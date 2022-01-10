Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:22
Просмотров: 251

Пострадавшие и сбитый знак: в Харькове на выходных произошло несколько ДТП

Кадры жуткого ДТП накануне опубликовали очевидцы в социальных сетях. Инцидент произошел на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской. По предварительным данным, женщина попала под колеса, перебегая дорогу на красный сигнал светофора. От сильного удара пострадавшая подлетела вверх и упала на дорогу.

А на улице Клочковской пострадал мужчина, которого сбила на пешеходном переходе легковушка. До приезда медиков пострадавшему помогали на месте очевидцы, после осмотра его забрали на карете скорой помощи.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

Був збитий мужчина 50-ти років. При огляді бригада поставила попередні діагнози — черепно-мозкова травма, забої лиця та туловища, і був госпіталізований до лікарні швидкої допомоги.

А уже на перекрестке Чернышевской и Свободы водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и сбил дорожный знак. На место происшествия приехали патрульные полицейские. Во время общения они заподозрили, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения, однако проходить тестирование он был категорически против, рассказал спикер патрульной полиции Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл

Поліцейські запропонували пройти відповідний огляд за допомогою приладу Drager Алкотест на місці дорожньо-транспортної пригоди або у закладі охорони здоровя, у лікаря нарколога. Від проходження огляду на стан сп»яніння водій відмовився у присутності 2-х свідків.

На водителя правоохранители составили два административных протокола за нарушение ПДД и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Всего за минувшие выходные в городе патрульные зафиксировали пятьдесят аварий и обнаружили двадцать восемь водителей, находившихся за рулем на подпитии.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

На Московском проспекте таксист снес забор
Сегодня 13:41    200
Патрульные выписали водителю авто, который снес дорожный знак, несколько протоколов
Сегодня 13:11    178
Обледеневшая дорога, пробки и ДТП: ситуация на трассах после ледяного дождя
09.01.2022 16:23    669
На Салтовке водитель Chevrolet сбил женщину и увез пострадавшую с места ДТП
09.01.2022 15:52    596
На Тюринской водитель Infiniti развалил забор и положил свое авто на крышу
09.01.2022 13:06    530
ДТП с 16-летним водителем Infiniti в Харькове: в крови погибшего обнаружили алкоголь
09.01.2022 08:11    337
Столкновение Daewoo и Hyundai на Белгородском шоссе
08.01.2022 11:56    398
Тройное ДТП в Богодухове: одну из пострадавших заблокировало в поврежденном авто
07.01.2022 15:00    417
В Харькове грузовик с песком проломил забор частного дома (ВИДЕО)
07.01.2022 09:12    345
Тройное ДТП на проспекте Жуковского
06.01.2022 13:01    495
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 