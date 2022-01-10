Пострадавшие и сбитый знак: в Харькове на выходных произошло несколько ДТП

Кадры жуткого ДТП накануне опубликовали очевидцы в социальных сетях. Инцидент произошел на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской. По предварительным данным, женщина попала под колеса, перебегая дорогу на красный сигнал светофора. От сильного удара пострадавшая подлетела вверх и упала на дорогу.

А на улице Клочковской пострадал мужчина, которого сбила на пешеходном переходе легковушка. До приезда медиков пострадавшему помогали на месте очевидцы, после осмотра его забрали на карете скорой помощи.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

Був збитий мужчина 50-ти років. При огляді бригада поставила попередні діагнози — черепно-мозкова травма, забої лиця та туловища, і був госпіталізований до лікарні швидкої допомоги.

А уже на перекрестке Чернышевской и Свободы водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и сбил дорожный знак. На место происшествия приехали патрульные полицейские. Во время общения они заподозрили, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения, однако проходить тестирование он был категорически против, рассказал спикер патрульной полиции Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьк.обл

Поліцейські запропонували пройти відповідний огляд за допомогою приладу Drager Алкотест на місці дорожньо-транспортної пригоди або у закладі охорони здоровя, у лікаря нарколога. Від проходження огляду на стан сп»яніння водій відмовився у присутності 2-х свідків.

На водителя правоохранители составили два административных протокола за нарушение ПДД и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Всего за минувшие выходные в городе патрульные зафиксировали пятьдесят аварий и обнаружили двадцать восемь водителей, находившихся за рулем на подпитии.

Агентство Телевидения Новости