Происшествия
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26.01.2020 16:45
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Пострадавший в результате взрыва на Салтовке погиб: подробности от полиции

Пострадавший в результате взрыва на Салтовке погиб: подробности от полиции

Работники полиции устанавливают обстоятельства взрыва, который произошел сегодня, 26 января, днем, в одной из моноэтажек в Московском районе Харькова.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о взрыве в квартире жилого дома, расположенного на улице Светлой, поступило в полицию 26 января.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

 По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты «РГД-5», в результате чего погиб 63-летний житель квартиры. Других пострадавших нет.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Агентство Телевидения Новости

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