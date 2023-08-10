Посварилися з матір’ю та пішли з дому: на Харківщині поліцейські розшукали брата і сестру

09 серпня приблизно о 22:14 до працівників відділення поліції № 1 Купʼянського РВП надійшло повідомлення, що в селі Плоске Купʼянського району зникла 15-річна дівчина та її 14-річний брат.

Батьки розповіли, що близько 15:30 діти пішли гуляти на вулицю зі своїми друзями і не повернулися, повідомляє поліція Харківської області.

На пошуки зниклих задіяли весь особовий склад відділення поліції.

Перевірялися парки, прибудинкові території, місця проживання друзів зниклих дітей.

Втікачів знайшли близько 23:00 у селищі Великий Бурлук вдома у знайомих.

Неповнолітні пояснили, що напередодні посварилися з матірʼю.

Дітей повернули батькам. Стан їх здоровʼя задовільний, будь-яких протиправних дій щодо підлітків не вчинялося.

Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости