Посварилися з матір’ю та пішли з дому: на Харківщині поліцейські розшукали брата і сестру
09 серпня приблизно о 22:14 до працівників відділення поліції № 1 Купʼянського РВП надійшло повідомлення, що в селі Плоске Купʼянського району зникла 15-річна дівчина та її 14-річний брат.
Батьки розповіли, що близько 15:30 діти пішли гуляти на вулицю зі своїми друзями і не повернулися, повідомляє поліція Харківської області.
На пошуки зниклих задіяли весь особовий склад відділення поліції.
Перевірялися парки, прибудинкові території, місця проживання друзів зниклих дітей.
Втікачів знайшли близько 23:00 у селищі Великий Бурлук вдома у знайомих.
Неповнолітні пояснили, що напередодні посварилися з матірʼю.
Дітей повернули батькам. Стан їх здоровʼя задовільний, будь-яких протиправних дій щодо підлітків не вчинялося.
Поліцейські провели з родиною профілактичну бесіду.