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ППО України за ніч знищила 16 ударних дронів та ракету Х-59

ППО України за ніч знищила 16 ударних дронів та ракету Х-59

У ніч на 16 листопада 2023 року рашисти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв.

Агентство Телевидения Новости

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