Правоохоронці показали наслідки нічних обстрілів Харківщини
Протягом минулої доби військові рф обстрілювали населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
У селі Ізюмське Ізюмського району пошкоджені приватне домоволодіння та господарча споруда.
Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» у місті Куп’янськ пошкоджені приватні будинки та гараж.
Також з артилерії та мінометів росіяни завдали удари селам Ізбицьке, Стариця, Тернова Чугуївського району, місту Куп’янськ, селу Борова Ізюмського району та інших населених пунктах.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.