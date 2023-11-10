Правоохоронці показали наслідки нічних обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби військові рф обстрілювали населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У селі Ізюмське Ізюмського району пошкоджені приватне домоволодіння та господарча споруда.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» у місті Куп’янськ пошкоджені приватні будинки та гараж.

Також з артилерії та мінометів росіяни завдали удари селам Ізбицьке, Стариця, Тернова Чугуївського району, місту Куп’янськ, селу Борова Ізюмського району та інших населених пунктах.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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