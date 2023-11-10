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Правоохоронці показали наслідки нічних обстрілів Харківщини

Правоохоронці показали наслідки нічних обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби військові рф обстрілювали населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У селі Ізюмське Ізюмського району пошкоджені приватне домоволодіння та господарча споруда.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» у місті Куп’янськ пошкоджені приватні будинки та гараж.  

Також з артилерії та мінометів росіяни завдали удари селам Ізбицьке, Стариця, Тернова Чугуївського району, місту Куп’янськ, селу Борова Ізюмського району та інших населених пунктах.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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