Правоохоронці показали наслідки обстрілів Куп’янська та Вовчанська

В ніч з 20 на 21 липня цього року збройні сили рф вчергове обстріляли Куп’янськ. Пошкоджень зазнали житлові будинки мирних мешканців та господарські споруди. Ворог обстріляв місто з РСЗВ.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Крім того, 21 липня близько першої години ночі окупанти завдали ударів по селу Новоосинове. Попередньо встановлено, що обстріл вівся з артилерії. Поранено 56-річну жінку, наразі її ушпиталено.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та зафіксували наслідки воєнних злочинів рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також ввечері 20 липня ввечері вчергове обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

Також вчора близько 18:30 російські військові обстріляли село Покаляне Чугуївського району. Зазнали пошкоджень приватне домоволодіння та сарай.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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