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Правоохоронці показали наслідки ракетних ударів по базі відпочинку на Харківщині

Правоохоронці показали наслідки ракетних ударів по базі відпочинку на Харківщині

У ніч на 3 травня зс рф завдали ракетних ударів по базі відпочинку у с. Дачне Чугуївського району. Сталась пожежа.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області.

Двоє людей зазнали поранень: жінка 35 років та 42-річний чоловік. Постраждалі – співробітники бази відпочинку.

Попередньо, війська рф вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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