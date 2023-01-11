Правоохоронці встановили, чим окупанти обстрілювали склад піротехніки
Склад піротехніки став черговою перемогою окупантів. Після обстрілу Київского району харків’яни кілька годин спостерігали фейєрверк. Після вибуху розпочалась пожежа на площі 1500 кв. м, рятувальники закінчили гасiння о 4 ранку.
Володимир
Был хлопок, как сказали ребята, потом увидели зарево. Подошли и начало гореть. Приехали полиция и ДСНС. Ну, нет склада. Стекла повылетали, там в офисе стекла повылетали. Крыши нет, разрушения.
Олена Баранник, нач. відділу комунікації ГУНП у Харківській обл.
Ракета влучила в складське приміщення, постраждалих немає. Поліція відпрацювала, забрані речові докази. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ, це порушення законів та звичаїв війни.
На місці події правоохоронці вилучили уламки касетного снаряду, попередньо, від РСЗВ «Смерч». Сума збитків встановлюється.