Прикордонна громада Харківщини передала гумвантаж для військових

Обладнання для відеоспостереження, гума для авто та акумулятори: Золочівська громада передала черговий вантаж для українських захисників.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

«Більш як 700 золочівців виборюють нашу Незалежність, 44 Герої віддали свої життя за Україну. Вчергове придбали телевізори та інше обладнання для відеоспостереження, автомобільну гуму, акумулятори, пальне, меблі, оргтехніку. Все передали Героям, які захищають рубежі Золочівщини», – зазначив начальник Золочівської ВСА Віктор Коваленко.

За словами Коваленко, загалом для потреб військових з бюджету Золочівської громади вже використано майже 20 млн гривень.

Агентство Телевидения Новости