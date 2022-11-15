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Прикордонники показали, шо залишили після себе рашисти в ліцеї Дергачівського району

Прикордонники показали, шо залишили після себе рашисти в ліцеї Дергачівського району

Днями Дергачівська громада попросила бійців-прикордонників допомогти вивезти майно ліцею у селі Токарівка.

Під час окупації тут розташовувався підрозділ росіян. Після втечі більшу частину устаткування вони викрали чи знищили. Але, на диво, залишили дитячі меблі та дещо з обладнання їдальні, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Вціліле прикордонники вивезли на склад. Там воно залишиться, поки не вирішать, як використовуватимуть майно далі.

Агентство Телевидения Новости

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