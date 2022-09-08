Примусова мобілізація в окупованій частині Чугуівського району: чоловіків відправляють до Вовчанська

В окупованій частині Чугуївського району Харківської області ворог розпочав активні заходи з примусової мобілізації місцевого населення. Чоловіків призовного віку затримують та відправляють до Вовчанська, у так званий «вербувальний центр». Про це повідомляється в вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, в ході підготовки до так званих «референдумів», окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня. У разі відмови житло російські загарбники погрожують «націоналізувати».

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