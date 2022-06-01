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Проєкт RebuildUa опублікував дані про село Озера в Київський області

За період окупації у селі:

● 320 будівель пошкоджено, 89 з них знищено повністю;

● 375 кратерів від снарядів (на додачу до інших руйнувань);

● постраждали єдина аптека та дитячий садок, 3 із 5 продовольчих магазинів;

загальну суму збитків населеного пункту експерти Kyiv School of Economics оцінюють в 368 млн грн (або $12,6 млн).

Проєкт RebuildUa опублікував дані про село Озера в Київський області

Проєкт RebuildUa опублікував дані про село Озера в Київський області

Дивіться деталі у звіті (https://rebuildua.net/ozera).

Источник: https://t.me/uawarinfographics/645

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