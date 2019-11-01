Пропавшего 15-летнего подростка нашли

15-летнего школьника, пропавшего накануне в Немышлянском районе Харькова, нашли, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, заявление о том, что мальчик 31 октября около 17:00 ушел из дома и не вернулся, поступило от его опекуна.

На поиски подростка был ориентирован весь личный состав харьковской полиции.

1 ноября полицейские разыскали подростка.

Оказывается, несовершеннолетний гулял по улицам района.

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Полицейские провели с подростком профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

В отношении опекуна парня работники полиции составили протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости