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Пропавшего 15-летнего подростка нашли

Пропавшего 15-летнего подростка нашли

15-летнего школьника, пропавшего накануне в Немышлянском районе Харькова, нашли, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, заявление о том, что мальчик 31 октября около 17:00 ушел из дома и не вернулся, поступило от его опекуна.

На поиски подростка был ориентирован весь личный состав харьковской полиции. 

1 ноября полицейские разыскали подростка. 

Оказывается, несовершеннолетний гулял по улицам района.

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Полицейские провели с подростком профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем. 

В отношении опекуна парня работники полиции составили протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

Агентство Телевидения Новости

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