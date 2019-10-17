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Протести в Барселоні: десятки людей постраждали, понад 50 – затримані

Протести в Барселоні: десятки людей постраждали, понад 50 – затримані

У ході нічних протестів у Кааталонії й сутичок протестувальників із поліцією постраждали понад 70 людей. Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило про затримання 51 активіста.

16 жовтня протестувальники продовжили так звані «марші за свободу».

За даними видання El Pais, всього в протестах брали участь десятки тисяч людей, близько 40 тисяч тисяч – у Барселоні. Також мітингувальники вийшли на вулиці Жирони, Таррагони, Льєйди і Сабаделя. У деяких містах протестувальники підпалювали сміттєві баки і перекидали загородження.

Протести в Барселоні: десятки людей постраждали, понад 50 – затримані

У Таррагоні близько 500 протестувальників закидали адміністративну будівлю кульками з фарбою. Поліцейські стріляли у них небойовими кулями, повідомляє газета EL Mundo.

В.о. голови уряду Іспанії Педро Санчес висловив рішучий осуд насильства і заворушень на акціях протесту.

Як заявила офіційний представник уряду Каталонії Мерічель Будо, уряд цього іспанського регіону вважає рух прихильників незалежності «миролюбним». Однак вона підкреслила, що «є групи організованих осіб, які завдають шкоди іміджу руху».

Протести в Барселоні: десятки людей постраждали, понад 50 – затримані

Раніше протестувальники заблокували дорогу до аеропорту «Ель-Прат», через що були скасовані десятки рейсів. Люди були змушені добиратися до терміналів пішки.

Прихильники незалежності Каталонії мають намір продовжити акції протесту.

Протести почалися після того, як 14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки каталонським політикам у зв’язку з їхньою роллю в організації референдуму про незалежність регіону в жовтні 2017 року.

Дев’ять каталонських політиків були визнані винними в підбурюванні до заколоту і отримали тюремні терміни – від 9 до 13 років позбавлення волі. Суд також видав європейський ордер на арешт колишнього глави каталонської адміністрації Карлеса Пучдемона, який живе в еміграції.

Протести в Барселоні: десятки людей постраждали, понад 50 – затримані

Референдум про незалежність пройшов у Каталонії в жовтні 2017 року всупереч забороні іспанської влади. За незалежність регіону проголосувало більше ніж 90% каталонців, проти – близько 8%.

Мадрид вважає голосування незаконним і не визнає його результати. Після того, як каталонський парламент спробував їх затвердити, іспанська влада запровадила пряму управління в Каталонії. Після дострокових виборів автономні права Каталонії були відновлені.

10 листопада в Іспанії пройдуть чергові дострокові парламентські вибори. Вони стануть четвертими в країні за чотири роки.

Источник: radiosvoboda.org

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