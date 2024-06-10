Протягом доби окупанти обстрілювали Харківщину: слідчі фіксують наслідки

Військові рф з різних видів озброєння обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Куп’янського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

9 червня у місті Харків відбувся обстріл УМПБ Д-30. Пошкоджено чотири житлові будинки та цивільні автомобілі.Селище Білий Колодязь росіяни обстріляли керованими авіабомбами. Пошкоджено елеватор.

У селищі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки.

У селищі Руські Тишки пошкоджено приватні будинки та прилеглі споруди. Виникла пожежа.

10 червня у селищі Куп’янськ-Вузловий через ворожий обстріл постраждала 66-річна жінка.

Військові рф обстріляли з РСЗВ по території приватного фермерського господарства у селищі Золочів. Частково пошкоджено складські приміщення, знищено один вантажний автомобіль, ЛЕП.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости