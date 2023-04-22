Розпочалася чотириста двадцять третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Російська федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках — було відбито 53 атаки противника. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без значних змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка – Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби, що минула, противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області.

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