Розпочалася чотириста сімдесят друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено лікарню у місті Гуляйполе, приватні житлові будинки міста Звягель Житомирської області, пошкоджено будинок культури в Очакові Миколаївської області та інша цивільна інфраструктура в Одеській області. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої.

Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 34 бойових зіткнення.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Леонівка, Грем’яч, Бояро-Лежачі, Соснівка Чернігівської області; Хлібороб, Сорокине, Іскрисківщина, Нескучне, Волфине, Павлівське, Юнаківка, Миропілля, Мезенівка, Славгород та Велика Писарівка Сумської області, а також понад 20 населених пунктів на Харківщині. Серед них Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Дмитрівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Землянки на Харківщині.На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Котлярівці Харківської області та Стельмахівці на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Більше у Генштабі ЗСУ

Агентство Телевидения Новости