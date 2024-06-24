Після обстрілів Харкова 22 та 23 червня троє людей залишається в реанімації

За 22 та 23 червня до лікарні у Харкові потрапило 38 людей.

Як повідомляє ХОВА, про це розказав виконуючий обов’язки генерального директора Харківської обласної клінічної лікарні Руслан Врагов.

«На зараз, стан їх можна розцінювати як стабільний. Вони отримують інтенсивну терапію. Всі інші пацієнти, які були до нас госпіталізовані, отримують медичну допомогу вже в загальних палатах, їх стан середньої важкості. Дехто з них, більш легкі, будуть найближчим часом виписані додому. Ті люди, що у важкому стані отримали черепно-мозкову травму, травму шиї, кінцівок. Вони знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень», – зазначив Руслан Врагов.

Всі постраждалі, які наразі знаходяться в реанімації, були доправлені до лікарні після обстрілу Харкова 22 червня. Серед постраждалих – дві дитини 12 та 13 років. Лікарі оцінюють їх стан як середньої важкості.

Після обстрілів Харкова 23 червня в лікарні перебуває 3 пацієнти у стабільному стані, серед яких 15-річний хлопець.

Агентство Телевидения Новости