Работники "Электротяжмаша" из-за долгов по зарплате перекрыли Московский проспект

Сегодня, 1 марта, в Харькове проходит акция протеста. Митингующие перекрыли Московский проспект в районе станции метро "Индустриальная. Они собрались на пешеходном переходе, заблокировав движение автомобилей и троллейбусов, из-за чего образовалась пробка. По данным ГУНП Харьковской области, в акции протеста принимают участие около 200 человек.

Дорогу перекрыли работники ГП "Электротяжмаш", которые требуют выплатить долги по зарплате. Информация о забастовке была обнародована на неофициальных страницах предприятия в Facebook и Telegram.

«Практически три месяца без зарплаты, долги перед банками по кредитам, долги за коммунальные услуги, нет денег на лечение, нет денег на одежду, нет денег на еду. Жизнь сотрудников под угрозой, потому что на те копейки, которые выплачены за практически 3! месяца, нормальный человек прожить не может. Это даже существованием нельзя назвать. Нужно действовать! В понедельник, 1 марта, в 9:00 всем собраться возле 2-этажной проходной, поближе к организации, которая должна защищать ваши права - профсоюзу. Позвоните коллегам, предупредите, потому что не у всех есть Фейсбук и Телеграмм. Стоять до полного погашения задолженности или всем писать заявление на увольнение», - сказано в сообщении.

Агентство Телевидения Новости