Ракетний удар по друкарні у Харкові знищив 50 тисяч книг

Внаслідок російського ракетного удару по друкарні «Фактор-Друк» в Основ’янському району Харкова було знищено 50 тисяч книг.

Як пише видання «Життя», про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вчорашній удар росії по Харківській області, унаслідок якого загинули й були поранені люди, зруйнована друкарня і спалено 50 000 книг, демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя», – зазначив президент.

Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat. За даними поліції, окупанти попередньо завдали удару з комплексу С-300, по цеху та прилеглій території прилетіло три ракети.

Внаслідок обстрілу постраждали 28 громадян, з яких 7 загинули.

«П’ятеро жінок та двоє чоловіків – кожен з них просто робив свою справу. В цій друкарні виготовляли книги для дітей, журнали, шкільні щоденники, газети та багато іншого. Тепер такого підприємства в Харкові немає», – зазначив нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Агентство Телевидения Новости