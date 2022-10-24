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24.10.2022 17:21
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Ракетний удар по Куп’янску: зруйновано адміністративну будівлю

Ракетний удар по Куп’янску: зруйновано адміністративну будівлю

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 24 жовтня представники ЗС РФ, вкотре нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл Куп’янська, у результаті чого частково зруйновано адміністративну будівлю.

Попередньо встановлено, що ворог обстріляв місто ракетами С-300.

Під час огляду місця події, проведеного прокурорами спільно зі слідчими поліції, вилучено уламки ракет та зібрано інші докази російської агресії.

Поранених немає

Агентство Телевидения Новости

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