Ранкова пожежа на Харківщині: постраждали 3 людей та собака
На Харківщині, у Красноградському районі, вогнеборці ліквідували пожежу в приватному житловому будинку.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
30 травня о 7:52 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селі Червона Поляна Красноградського району.
До місця виклику виїхали рятувальники 65-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши, вони виявили, що вогонь майже повністю охопив будинок.
Потрапивши всередину вогнеборці знайшли маленького песика, який чекав на допомогу. Його негайно винесли на свіже повітря та передали господарям.
3 осіб постраждали, вони отримали гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовились. Площа пожежі склала 100 кв.м.
Вогонь локалізували о 8:45 та об 11:30 повністю ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється.