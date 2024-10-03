Ранковий обстріл Черкаської Лозової на Харківщині: постраждало троє людей

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 жовтня близько 5:25 збройні сили рф завдали авіаудар по селу Черкаська Лозова Малоданилівської ТГ.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Двоє чоловіків та жінка зазнали гострої реакції на стрес. Постраждалим надано допомогу.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости