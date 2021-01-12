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Разбитый патрульный автомобиль и сбитый мотоциклист. За прошедшие сутки патрульные выезжали на два десятка аварий

Разбитый патрульный автомобиль и сбитый мотоциклист. За прошедшие сутки патрульные выезжали на два десятка аварий

Это кадры аварии на пересечении улиц Леся Сердюка и Дружбы Народов. По информации полиции, дорогу не поделили «Форд» с мотоциклом, последнего с места ДТП забрала карета скорой помощи, а водитель «Форда» с места аварии скрылся.

В ночной аварии на Клочковской пострадавших удалось избежать, там, говорит пресс-секретарь харьковских патрульных Дмитрий Гайдук, около полуночи столкнулись «Део» с «Маздой».

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Мазда» не виконав вимоги 10.3 пункту правил дорожнього руху - допустив зіткнення з автомобілем «Део». На водія автомобіля «Мазда» патрульні склали адміністративний протокол за ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За минулу добу патрульні поліцейські виїхали на 20 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди, з яких одне - з потерпілими. Також патрульні поліцейські склали 7 адміністративних матеріалів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

А это утренние кадры на перекрестке Гольдберговской улицы и улицы Елизаветинской - там водитель патрульного «Приуса» не удержал руль и снес электроопору, в результате чего движение трамваев на данном участке было остановлено из-за повреждения контактной сети. На патрульного коллеги составили админпротокол.

Другое ДТП с участием полицейского, произошедшее 8 января, уже расследуется прокуратурой и следователями Государственного Бюро расследований. По словам Александра Билки, авария произошла в Богодухове, там водитель «ВАЗ» сбил пешехода и скрылся с места аварии. Оставив сбитого с переломом голени, ушибом грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой на произвол судьбы. На момент аварии полицейский был в отпуске, в гражданской одежде и не имел при себе табельного оружия, да и сама машина, по информации полиции, принадлежит отцу 22-летнего полицейского батальона конвойной службы.

Александр Билка, пресс-секретарь Полтавского территориального управления ГБР

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили місцезнаходження транспортного засобу та водія. За результатами освідування встановлено, що поліцейський перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наступного дня, тобто 9 січня, слідчі ДБР повідомили йому про підозру за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України.

Согласно статье, которая инкриминируется полицейскому, за содеянное ему грозит провести за решеткой до восьми лет с лишением права управлять автомобилем сроком на три года.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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