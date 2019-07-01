Разрушенный дом, сбитая опора ЛЭП и раненые дети: самые резонансные ДТП за выходные

Когда накануне утром КАМАЗ с прицепом въехал во двор Раисы Неледвы, женщина еще была на работе в детском саду. Грузовик снес забор, стены дома и остановился уже в гараже.

Раиса Неледва, владелица дома

Кабіна машини - КАМАЗа - застрягла в гаражі. Якби вона не застрягла, то мабуть, покотилася б і далі. Весь кузов був через хату - колеса стояли на фундаменті хати. Він якби в хату заїхав, збив. І залишок кузова був за двором. Шифер, забор - усе було побите. Газова ж труба - газовщики ж..., аби витоку газу не було.

Женщина до сих пор не верит в то, что все обошлось без значительных жертв. Хотя водителя из кабины вытащить сразу не удалось - пришлось вызывать спасателей.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГСЧС в Харьковской области

До місця подій направили аварійно-рятувальний автомобіль, по приїзді було встановлено, що водій цієї вантажівки заблокований всередині кабіни. Рятувальники провели його деблокування, витягнули його з кабіни і передали лікарям

Соседи говорят - водитель в рубашке родился, отделался легкими царапинами. Они предполагают, что он мог задремать за рулем, и добавляют: ехал мужчина с довольно приличной скоростью.

Николай Ивахненко, сосед

Я - водитель тоже с многолетним стажем, как на меня - он или задремал, или же ему стало плохо. Он с той стороны попал в яму и вот, проснулся, - у него даже нет тормозного пути. Скорость была не меньше 70 километров в час. Если бы он ехал со скоростью 30-40 километров в час, он бы среагировал.

Владельцы уже успели немного собрать строительный мусор и затянуть дыру в доме полиэтиленом от дождя, а на гараже она до сих пор.

Водитель грузовика обещает возместить все причиненные убытки и уже договорился со знакомым из строительной фирмы, который мог бы помочь отремонтировать дом. Однако он до сих пор не знает, кто будет оплачивать работы - он сам или его фирма.

На выходных - уже в Харькове - произошло еще одно резонансное ДТП: по адресу «Московский проспект, 199» грузовик въехал в опору линии электропередач.

Карина Курбанова, пресс-офицер патрульной полиции

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Фотон" здійснив наїзд на електроопору, цим пошкодивши електроопору і автомобіль. На щастя, внаслідок пригоди з громадян ніхто не постраждав. Патрульні обмежували рух, для того, щоб ніхто не пошкодив себе, так як електроопора була пошкоджена, і її частково треба було відремонтувати. І на цей час було обмежено рух.

Из-за ДТП харьковскому «Облэнерго» пришлось аварийно переводить подстанцию завода "Серп и молот" на другую линию, чтобы избежать обесточивания метрополитена и ряда важных объектов.

А уже вечером того же дня на Белгородском шоссе столкнулись" Тойота "и" Фольксваген ". На любительском видео видно, что одна из машин загорелась.

С травмами средней степени тяжести в больницу доставили водителя "Тойоты" и трех пассажиров "Фольксвагена" - среди них дети 4 и 10 лет, сообщают в пресс-службе полиции.

По предварительным данным, водитель "Тойоты " находился в состоянии алкогольного опьянения.

Агентство Телевидения Новости