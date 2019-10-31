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Ресторану доведеться заплатити € 55 000 штрафу за меню для жінок

Ресторану доведеться заплатити € 55 000 штрафу за меню для жінок

Відомий в Перу заклад прагнув зробити перебування своїх відвідувачок більш приємним. Тепер власникам доведеться заплатити неабиякий штраф - за дискримінацію

Господарі престижного ресторану «La Rosa Náutica» в Лімі повинні сплатити штраф у розмірі € 55 000 за те, що жінкам, які приходили в супроводі чоловіків, офіціанти приносили меню без вартості страв.

Таке рішення прийняв Національний інститут по захисту вільної конкуренції та інтелектуальної власності Перу (INDECOPI) і подав відповідний позов до суду.

Як повідомляється, популярний серед туристів заклад пропонував жіночій половині гостей, які були не одні, вибирати з переліку страв, оформленого на листку золотого кольору. При цьому відвідувачки не могли бачити, скільки коштує, наприклад, севиче або смажені морські гребінці. Ціни були вказані тільки в меню синього кольору, яке приносили виключно чоловікам.

На думку власників ресторану, завдяки даному нововведенню жінки могли «насолоджуватися романтичним ввечері», не турбуючись про витрати. За словами представниці INDECOPI Ліліани Черроне, такі дрібниці можуть здаватися нешкідливими, але вони, так чи інакше, є основою для гендерного шовінізму.

В ході судового розгляду власники ресторану всіляко заперечували звинувачення в дискримінації і стверджували, що їх метод обслуговування, навпаки, «звеличував становище жінки». Однак слуги Феміди постановили інакше: крім грошового стягнення ресторан зобов'язали зробити однакове меню для обох статей, перенавчити персонал і встановити табличку з текстом про неприпустимість дискримінації в закладі.

Источник: socportal.info

Новости портала «Весь Харьков»

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