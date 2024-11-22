РФ атакує Україну ударними безпілотниками: чотири БпЛА ще в небі

Протягом поточної доби із 1:30 22 листопада окупанти атакують Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із російського Орла. Радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Станом на 17:30 протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах.

41 безпілотник – локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще два російські БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку росії та Білорусі.

Бойова робота триває – чотири ворожі БпЛА іще в повітряному просторі України.

Агентство Телевидения Новости