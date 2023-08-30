Рятувальники ліквідували пожежі у Чугуївському районі

Рятувальники ліквідували пожежі у гаражних кооперативах, що сталися внаслідок ворожих обстрілів у Чугуївському районі.

30 серпня о 15:20 ворог завдав обстрілів по Вовчанську Чугуївського району.

Снаряди влучили на території двох гаражних кооперативів, повідомляє ДСНС Харківської області.

На момент прибуття рятувальників 47-ї та 66-ї пожежно-рятувальних частин на території одного гаражного кооперативу горіли 4 гаражні бокси та автомобіль Mersedes на площі 120 кв.м. та ще 2 гаражі іншого ГК на площі 60 кв.м.

Вогнеборці о 16:55 ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости