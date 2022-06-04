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04.06.2022 20:12
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Рятувальники почали розбирати завали в зруйнованій 9-поверхівці на Салтівці

Рятувальники почали розбирати завали в зруйнованій 9-поверхівці на Салтівці

Сьогодні, 4 червня, співробітники ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у пошкодженому обстрілами дев’ятиповерховому житловому будинку, що у Салтівському районі міста Харкова.

Рятувальники за допомогою спецінструменту та важкої техніки розрізали залишки бетонних конструкцій та руйнували плити, для того, щоб в подальшому можна було безпечно проводити будівельні роботи.

Агентство Телевидения Новости

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