Рятувальники розбирають завали в зруйнованій школі в Основ’янському районі

Сьогодні, 28 травня, співробітники ДСНС спільно з працівниками комунальних служб проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у напівзруйнованій в результаті березневого авіабомбування загальноосвітньої школи.

У навчальному закладі, розташованому на території Основʼянського району Харкова, рятувальники за допомогою спецінструменту та важкої техніки розрізали залишки бетонних конструкцій та руйнували плити, для того, щоб в подальшому можна було безпечно проводити відновлювальні будівельні роботи.

Агентство Телевидения Новости