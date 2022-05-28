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28.05.2022 19:50
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Рятувальники розбирають завали в зруйнованій школі в Основ’янському районі

Рятувальники розбирають завали в зруйнованій школі в Основ’янському районі

Сьогодні, 28 травня, співробітники ДСНС спільно з працівниками комунальних служб проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у напівзруйнованій в результаті березневого авіабомбування загальноосвітньої школи.

У навчальному закладі, розташованому на території Основʼянського району Харкова, рятувальники за допомогою спецінструменту та важкої техніки розрізали залишки бетонних конструкцій та руйнували плити, для того, щоб в подальшому можна було безпечно проводити відновлювальні будівельні роботи.

Агентство Телевидения Новости

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