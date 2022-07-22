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Росія дедалі частіше б’є переробленими ракетами ППО по наземних цілях

Росія дедалі частіше б’є переробленими ракетами ППО по наземних цілях

Армія Росії все частіше використовує перероблені ракети протиповітряної оборони для ударів по наземних цілях. Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великобританії з посиланням на висновки своєї розвідки.

Там нагадали, що днями армія РФ вдарила сімома ракетами ППО по інфраструктурі та складах у Миколаєві. За словами розвідників, Росія збільшила використання ракет ППО для наземних атак через дефіцит спеціалізованих ракет.

За словами британців, РФ майже напевно розгорнула комплекси ППО С-300 і С-400 біля 

України напередодні широкомасштабного вторгнення.

Ракети цих комплексів мають невеликі боєголовки, призначені для ураження літаків. На землі вони можуть нести значну загрозу військам на відкритій місцевості або в легких будівлях, але навряд чи такі ракети проникнуть через укріплені конструкції.

Розвідники також зазначили: є висока ймовірність, що ракети ППО не влучать у наземні цілі, оскільки не оптимізовані для таких завдань, а оператори мало підготовлені для подібних місій. Усе це може призвести до жертв серед цивільного населення.

За даними української розвідки, Росія використала до 60% запасів високоточної зброї.

Агентство Телевидения Новости

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