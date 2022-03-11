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11.03.2022 20:38
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Росія сьогодні зірвала евакуацію із Ізюма

Росія сьогодні зірвала евакуацію із Ізюма

Запланована на сьогодні евакуація мирного населення з міста Ізюм була зірвана, повідомляє голова ХОГА Олег Синєгубов. Було підготовлено 20 автобусів та все необхідне. Був створений «зелений коридор», але через обстріли окупантів він так і не був запущений.

Місто Ізюм залишилося без електрики, тепла, води, зв‘язку. Ворог продовжує атакувати мирне населення. Ворожий снаряд потрапив в один з корпусів Оскільського психоневрологічного  інтернату. На щастя, всі 360 осіб на момент обстрілу перебували в укритті: це 30 осіб працівників та 330 пацієнтів – люди похилого віку та люди з інвалідністю. Будівля повністю зруйнована на 2–3 поверхах.

Крім цього, у цьому ж селі окупант сьогодні зруйнував ще 5 приватних будинків.

«Це жорстокий терор проти мирного населення Ізюмщини!», – пише Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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