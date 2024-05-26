Росія завдала удару по селу на Харківщині: загинула пенсіонерка, серед постраждалих – 9-річна дитина

26 травня окупанти вдарили по селу Богуславка в Ізюмському районі на Харківщині.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загинула 72-річна жінка, двоє цивільних зазнали поранень. Серед постраждалих – 9-річний хлопчик.

За даними поліції Харківщини, 24 травня окупанти з РСЗВ «Смерч» обстріляли село Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено складські приміщення та адмінбудівлі приватного підприємства.

Агентство Телевидения Новости