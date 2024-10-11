Росіяни били по Харківщині КАБами, дронами, РСЗВ: поліція показала наслідки

Протягом доби військові рф завдавали ударів по населених пунктах Харківського та Куп’янського районів. Одна людина загинула, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

11 жовтня ворог вдарив по місту Люботин БпЛА Shahed. Пошкоджено два будинки, зайнялася трава на площі 200 кв. м. Утворилася вирва глибиною 1 м діаметром до 2 м. Без жертв.

10 жовтня російські військові керованою авіабомбою влучили по селу Черкаська Лозова. Пошкоджено приватний будинок. Постраждали п’ятеро людей, серед яких троє дітей.

З РСЗВ «Смерч» ворог завдав ударів по селищу Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди.

По місту Куп’янськ росіяни завдавали ударів FPV-дронами та РСЗВ «Град». Пошкоджено дорожнє покриття, житлові будинки, автомобілі. Постраждали цивільні чоловік та жінка.

З артилерії військові росії обстріляли село Мала Шапківка. Пошкоджено приватний будинок, надвірні будівлі.

У селі Кругляківка пошкоджено два будинки. Загинула цивільна жінка.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 10 жовтня силами поліції з Чугуївського району евакуйовано п’ятеро людей.

Агентство Телевидения Новости